Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Toter bei Wohnungsbrand

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus an der Straußstraße hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen verstorbenen Hausbewohner entdeckt.

Nachbarn meldeten das Feuer in dem von zwei Personen bewohnten, zweieinhalb geschossigen Wohnhauses gegen 05.45 Uhr. Die Feuerwehr rückte aus. Die Bewohnerin (66) der Erdgeschosswohnung konnte das Haus bei Eintreffen der Löschzüge selbständig und unverletzt verlassen. Während der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrmänner eine Leiche in der brennenden Wohnung im Obergeschoss. Bei dem Toten handelt es sich um den 45-jährigen Wohnungsbewohner. Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer schwer beschädigt und ist nicht bewohnbar. Die Fenster platzten aufgrund der Hitze. Auch die Fassade und Teile des Daches wurden beschädigt. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Das Haus wurde von der Polizei beschlagnahmt. Nach den Löscharbeiten begann die Paderborner Kripo mit den Ermittlungen zur noch ungeklärten Todes- und Brandursache.

