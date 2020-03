Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Chemikalien-Verpuffung

Delbrück (ots)

(mb) In einem Betrieb im Gewerbegebiet am Schwalbenweg sind am Freitagvormittag zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Gegen 10.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen einer Verpuffung in der Firma alarmiert. Da zunächst eine weitere Gefahrensituation nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrte die Polizei den Bereich ab. Die Feuerwehr rückte mit Spezialanzügen in das Labor des Betriebes vor. Zum Zeitpunkt der Verpuffung hatten sich nach ersten Erkenntnissen keine Personen in dem Labor aufgehalten. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter, die nach dem Unglück das Labor betreten hatten, wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr verifizierte die verpufften Chemikalien und gab Entwarnung, sodass alle Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden konnten. Das Labor bleibt vorerst geschlossen. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz ein. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte ist noch nicht geklärt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell