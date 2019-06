Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub am Samstagabend - Opfer leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Heimweg vom Schützenfest ist am Samstagabend eine 66-jährige Frau in der Dietrichstraße von drei Tätern überfallen worden.

Die Frau ging über die Hatzfelder Straße, Dubelohstraße und bog in die Dietrichstraße ab. Kurz vor der Albert-Schweitzer-Straße wurde sie gegen 22.55 Uhr plötzlich von hinten angegriffen. Die drei Täter hatte das Opfer zuvor nicht bemerkt. Sie versuchten, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei rissen sie die 66-Jährige um. Ein Täter nahm ihr die Brille ab und zertrat sie auf dem Boden. Als ein Auto aus Richtung Dubelohstraße kam, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Das Auto fuhr an der verletzt auf dem Boden liegenden Frau vorbei. Am Montagvormittag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche mit hellen Kapuzenshirts und Kapuzen auf dem Kopf handeln.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können oder andere sachdienliche Hinweise geben können - Telefon 05251/3060.

