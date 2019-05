POL-MK: Pressebericht: Trickdiebe, Schläger und Einbrecher

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Freitagabend gerieten mehrere Personen an der Hohen Steinert in verbalen Streit. Eine 16-jährige Werdohlerin soll daraufhin einen Elektroschocker gezogen, vorgehalten und betätigt haben, ohne ihn gegen die Kontrahenten einzusetzen. Es folgten weitere Beleidigungen und schließlich der Polizeieinsatz. Die Beamten fanden den Elektroschocker kurz darauf bei der Durchsuchung des PKW eines Zeugen. Die 16-Jährige hatte ihn kurz vor Eintreffen der Polizei dort verstaut. Er wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Bedrohung gegen die o.g. Jugendliche sowie einen 15-jährigen Begleiter aus Lüdenscheid.

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße wurden Freitagnachmittag Opfer von Trickdieben. Die Diebe verwickelten einen Angestellten in ein Gespräch. Die Zeit nutzte ein Mittäter und verschwand im Lager. Dort nahm er mehrere Stangen Zigaretten an sich. Die beiden Täter flüchteten aus dem Geschäft. Die Bestohlenen konnten die Diebe noch in einem Mercedes Kombi einsteigen und Richtung Talstraße davonfahren sehen. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Erste Person: Männlich, schlanke Statur, ca.175 cm groß, deutlicher Haarausfall, schwarze Weste, Bauchtasche, beiger Pullover. Zweite Person: mollige Statur, 3-Tage-Bart, Deutsch mit leichtem Akzent, blonde, lockige Haare.

In der Nacht zum Samstag hebelten Einbrecher das Fenster einer Gaststätte an der Schlachthausstraße auf. Auch die dahinterliegende Metalltür war kein Hindernis und wurde ebenfalls aufgebrochen. Im Inneren des Schankraumes waren die beiden dortigen Spielautomaten das Ziel der Einbrecher. Diese brachen sie auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Es entstand erheblicher Gesamtsachschaden.

Einbrecher in Wohnung an der Werdohler Straße. Sonntag, 25.05.2019, in der Zeit von 20:30 Uhr - 23:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer dortigen Wohnung auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Raub und gefährliche Körperverletzung angezeigt: Am 25.05.2019, gegen 00:30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung mehreren Personen "Am Weiten Blick". Vier 18-jährige Lüdenscheider gerieten mit einer Gruppe zweier Frauen und Männer (17-23 Jahre alt) in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer auf einen Kontrahenten ein. Unmittelbar nach Schlägen und Tritten entfernte sich das Quartett. Neben den Schlägen nahmen die Beschuldigten noch zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse mit. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die vier Beschuldigten an der Wohnanschrift eines der Täter angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

