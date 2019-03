PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rangierunfall mit Sattelzug auf Rastanlage

Wiesbaden (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019 wurde gegen 20:00 Uhr eine Streife zur Rastanlage Medenbach Richtung Köln entsandt, weil es dort zu einem Unfall durch Rangieren mit einem Sattelzug gekommen sei. Bei Eintreffen der Streife wird bei einem polnischen Lastkraftfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Auf Befragen gibt dieser an, den Lastzug nicht bewegt zu haben. Die Auswertung des Fahrtenschreibers wiederlegt dies schnell. Eine Alkoholtest verläuft mit 1,87 Promille deutlich zu hoch! Eine Weiterfahrt nach der Wochenendruhezeit fällt somit flach, es folgte die Blutentnahme.

