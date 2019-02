PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Blinde Passagiere im Lkw

Wiesbaden (ots)

(MA) Am Dienstagabend des 19. Februar gegen 17:00 Uhr hörte der 31-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Kroatien bei einem Stopp auf der Rastanlage Medenbach in Fahrtrichtung Köln Klopfgeräusche aus seinem Auflieger. Er hatte Möbel für Deutschland und die Niederlande geladen. Da der Auflieger verplombt war, holt er einen Kollegen, der ebenfalls diese Klopfgeräusche wahrnahm. Der 31-jährige verständigte die Polizei, die den Auflieger öffnete. Auf der Ladefläche standen zwei junge Männer. Sie hatten sich unbemerkt einen Schlitz in die Plane des Aufliegers geschnitten und waren so als blinde Passagiere mitgereist. Wann und wo sie auf die Ladefläche gelangt sind, muss noch ermittelt werden. Die jungen Männer führten außer einigen persönlichen Gegenständen keine Ausweisdokumente mit. Nach eigenen Angaben sind beide erst 16 Jahre alt und stammen aus Afghanistan. Beide wurden in einer Jugendunterkunft untergebracht.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell