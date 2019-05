Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh). Am Donnerstagmorgen kam es in Paderborn-Elsen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Der 44-jährige Fahrer eines Skoda war um 07.35 Uhr auf der Von-Ketteler-Straße in Richtung Paderborn unterwegs. Beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle, übersah er eine 15-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Bei der Kollision kam die Jugendliche, die keinen Fahrradhelm trug, zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

