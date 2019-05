Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Motorroller

Paderborn (ots)

(mh) In Paderborn-Marienloh kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Der 59-jährige Fahrer eines Dacias wollte um 06.18 Uhr von seinem Grundstück aus auf die Detmolder Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 22-Jährigen, der mit seinem Motorroller in Richtung Bad Lippspringe unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Rollerfahrer kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn verletzt in ein Paderborner Krankenhaus.

