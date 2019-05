Polizei Paderborn

POL-PB: Selbstentzündung als Brandursache

Paderborn (ots)

(mh). Der Brand auf dem Gelände einer Paderborner Müllentsorgungsfirma ist auf Selbstentzündung zurückzuführen. Davon geht die Kreispolizeibehörde Paderborn nach ihren Ermittlungen aus.

Am Montagabend war in der Lagerhalle an der Halberstädter Straße gegen 18:50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Kunststoffe und Müll hatten sich entzündet und zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bereich wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Über die Apps Katwarn und Nina wurde die Bevölkerung gewarnt und gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Er kann weiter steigen, da die Statik der Lagerhalle noch geprüft werden muss.

