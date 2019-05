Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich auf Ostfriedhof

Paderborn (ots)

(mb) Am Samstag ist eine Seniorin auf dem Ostfriedhof von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt worden.

Die 85-Jährige ging gegen 12.50 Uhr durch den Haupteingang an der Driburger Straße auf den Friedhof und wandte sich nach links in einen Seitenweg. An einem Baum fiel ihr ein fremder Mann auf, der an seiner Hose hantierte. Der Mann ließ seine Hose herunter und ging wortlos onanierend auf die Frau zu. Als diese den Täter ansprach entfernte er sich in Richtung Friedhofskapelle.

Der Täter soll 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und von zierlicher Gestalt sein. Er hatte dunkele, kurze Haare und war dunkel gekleidet, vermutlich mit einem Anzug.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3050.

