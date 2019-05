Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wettbüro

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Freitag ist an der Westernmauer in ein Wettbüro eingebrochen worden.

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei hebelte der Einbrecher gegen 01.40 Uhr ein Fenster auf und drang in die Räumlichkeiten ein. Im Büro brach er einen Geldbehälter auf und entwendete Bargeld daraus. Der Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine helle Hose, eine Baseballkappe und helle Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3050 entgegen.

