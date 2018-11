POL-PB: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Wer weiß wem diese Sachen gehören? Bild-Infos Download

Paderborn (ots) - (uk) Nach der Festnahme eines Serienstraftäters in der vergangenen Woche sucht die Polizei nun nach Eigentümern von Diebesgut, das bislang nicht zugeordnet werden konnte. Der 22-Jährige war zusammen mit einem Komplizen (siehe Pressebericht vom 20.11.18) vorläufig festgenommen worden, nachdem Zeugen die beiden Verdächtigen dabei beobachtet hatten, wie sich diese an Autos zu schaffen machten. In einem Fall fanden sie einen unverschlossenen BMW und entwendeten diverse Gegenstände daraus. Die beiden Zeugen alarmierten die Polizei und hielten die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Dutzend Straftaten aufgefallen. Deshalb war ein Haftbefehl erwirkt worden, der erst wenige Tage zuvor aber wieder außer Vollzug gesetzt wurde. Auf Grund der neuerlichen Tat wurde die Außervollzugsetzung widerrufen und gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet. Im Zuge der Ermittlungen fanden Polizeibeamte diverse Gegenständen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Diebstählen stammen dürften, bislang aber keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden konnten. Die Ermittler haben deshalb jetzt ein Bild mit den sichergestellten Sachen (eine Powerbank mit dem Aufdruck Hagenkordt, ein Hochleistungs Tacker aus Metall mit dem Aufdruck Masterproof, ein Brillenetui mit dem Aufdruck Jaguar, eine Sonnenbrille der Marke Ray Ban, ein Zigarrenschneider und einen schwarzen Rucksack mit dem Aufdruck Bag Street) veröffentlicht und hoffen damit die Besitzer zu finden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell