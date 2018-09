POL-MFR: (1367) Raubüberfall auf Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Abend des 11.09.2018 überfielen bislang noch unbekannte Täter einen Fahrradfahrer in der Nürnberger Südstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Der 27-jährige Radler war gegen 21:00 Uhr in der Allersberger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Gustav-Adolf-Kirche plötzlich von einem Unbekannten angehalten und bedroht wurde. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere Männer hinzu und schlugen auf den Geschädigten ein. Während der Schlägerei gelang dem Opfer die Flucht. Sein Fahrrad und einen mitgeführten Rucksack musste er dabei zurücklassen. Den Rucksack fand man später in der Nähe des Tatorts wieder auf; das Fahrrad blieb verschwunden. Der Überfallene musste in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich behandelt werden.

Die drei unbekannten Täter sollen zwischen 27 und 35 Jahre alt und zwischen 175 und 190 cm groß gewesen sein. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell