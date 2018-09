POL-MFR: (1366) Suizid in Polizeizelle verhindert

Fürth (ots) - Gestern Nachmittag (11.09.2018) verhinderten Beamte der PI Fürth den möglichen Suizid einer festgenommenen Frau. Am Ende musste sie eingewiesen werden.

Die Beamten hatten mit der Frau erstmals gegen 15:00 Uhr in der Fürther Königstraße zu tun. Dort randalierte sie in einem Lokal und warf mehrere Gegenstände aus dem Fenster. Auch als die Beamten dort eingetroffen waren, ließ die Frau von ihrem Tun nicht ab. Deshalb musste sie in Gewahrsam genommen und in einer Haftzelle der Dienststelle untergebracht werden.

Schon kurz nach ihrer Einlieferung bemerkten die Beamten, dass sich die Frau mit ihrem T-Shirt an den Gitterstäben der Zelle strangulieren wollte. Dies wurde aber unverzüglich verhindert. Verletzt wurde die Dame dabei nicht.

Auf Grund ihres psychisch angeschlagenen Zustandes überstellte man sie einer Fachklinik.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell