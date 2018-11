POL-PB: Einbrüche in Baucontainer

Paderborn (ots) - (mb) Auf Baustellen im Technologiepark, am Mersinweg und am Brukterer Weg sind in den letzten Tagen Einbrüche in Gerätecontainer und Baubuden verübt worden.

Am letzten Samstag fielen zwei Einbrüche in Baucontainer im Technologiepark auf. Über Nacht hatten die Täter die Vorhängeschlösser geknackt. Aus den Containern entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen.

Die Tatzeit der Einbrüche in zwei Lagercontainer am Mersinweg erstreckt sich von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Auch hier hatten es die Täter auf Maschinen abgesehen. Zudem entwendeten sie eine Leiter.

Auch am Brukterer Weg waren die Einbrecher über das Wochenende aktiv. Aus einem aufgebrochenen Container wurden Baumaschinen und andere Werkzeuge gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

