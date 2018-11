POL-PB: Schrotthändler beim Diebstahl erwischt

Büren (ots) - (mb) Nach dem Diebstahl von Metallen auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens am Westring hat die Polizei drei Tatverdächtige (17/19/46) vorläufig festgenommen.

Am Samstagnachmittag bemerkte ein Bauunternehmer einen Mercedes Sprinter und drei fremde Personen auf seinem Betriebshof im Gewerbegebiet. Die Männer luden auf dem Hof gelagerte Metalle in den Sprinter. Der Zeuge alarmierte die Polizei und sprach die mutmaßlichen Metalldiebe an. Das entwendete Metall mussten die Männer direkt wieder ausladen.

Die wenig später eintreffenden Polizeibeamten überprüften die drei Tatverdächtigen und deren Auto. In dem Fahrzeug befanden sich weitere Altmetalle, die angeblich am Vormittag im Raum Meschede eingesammelt worden waren. Der Transporter war zur Fahndung ausgeschrieben, weil für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den 46-Jährigen der aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen lag ein Haftbefehl aus Detmold vor. Der 17-jährige Komplize war von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Gegen den 19-Jährigen lagen bislang keine polizeilichen Erkenntnisse vor.

Die Polizei nahm das Trio vorläufig fest und brachte die Männer ins Polizeigewahrsam nach Paderborn. Der 46-Jährige wurde am Sonntag dem Amtsgericht in Lemgo vorgeführt. Die jüngeren Männer wurden vernommen und im Verfahren mit Sicherheitsleistung entlassen. Gegen die drei Tatverdächtigen läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

