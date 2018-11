POL-PB: Einbrüche in Shisha-Bar und Supermarkt

Salzkotten (ots) - Gestohlene Zigaretten und Schnapsflaschen sowie aufgebrochene Spielautomaten: Zweimal haben Einbrecher zwischen Freitag und Montag in Salzkotten zugeschlagen.

Den größten Schaden richteten sie dabei in einer Shisha-Bar "Am Twerspring" an. Dort hatten ein oder mehrere Täter zwischen 03.00 und 14.40 Uhr am Montag die Hintertür des Gebäudes aufgehebelt. Aus den Räumen stahlen sie Bargeld aus einer Kasse. Außerdem brachen die Täter zwei Spielautomaten auf, um an das Wechselgeld zu kommen. Dabei richteten sie Sachschäden in der Höhe von mehreren tausend Euro an.

Ein weiteres Mal hatten Einbrecher in einem Supermarkt an der Upsprunger Straße in Salzkotten zugeschlagen. Zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, drangen sie in das Gebäude ein. Ihre Beute: Schnapsflaschen und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer in den beiden Fällen Hinweise auf die Täter geben kann, oder wem zu den Tatzeiten etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der wird gebeten, sich unter Telefon (05251) 3060 bei der Kreispolizeibehörde Paderborn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell