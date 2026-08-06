POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter beschädigt schwarzen BMW und flüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (05.08.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt ein geparkter 5er BMW an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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