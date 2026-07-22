POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Weiterer Fund weniger Kanister. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.07.2026 Illegale Abfallentsorgung von Gefahrenstoffen
Warendorf (ots)
Zeugen meldeten am Mittwochmorgen (22.07.2026) den Fund weiterer Kanister im Bereich B 58/B 54 Drensteinfurt - Rinkerode. Hier wurden 5 Kanister mit Gefahrstoffkennzeichnungen gefunden. Welcher Inhalt sich in den Behältern wirklich befindet, ist weiter unklar.
Genau wie die bereits aufgefundenen Kanister, werden auch diese durch eine Fachfirma sichergestellt und Proben kommende Woche durch einen Experten des LKA entnommen und untersucht.
Die B 58 war während der Sicherstellung durch die Fachfirma voll gesperrt und konnte nach rund 30 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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