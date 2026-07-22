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POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Weiterer Fund weniger Kanister. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.07.2026 Illegale Abfallentsorgung von Gefahrenstoffen

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Weiterer Fund weniger Kanister. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.07.2026 Illegale Abfallentsorgung von Gefahrenstoffen
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Warendorf (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochmorgen (22.07.2026) den Fund weiterer Kanister im Bereich B 58/B 54 Drensteinfurt - Rinkerode. Hier wurden 5 Kanister mit Gefahrstoffkennzeichnungen gefunden. Welcher Inhalt sich in den Behältern wirklich befindet, ist weiter unklar.

Genau wie die bereits aufgefundenen Kanister, werden auch diese durch eine Fachfirma sichergestellt und Proben kommende Woche durch einen Experten des LKA entnommen und untersucht.

Die B 58 war während der Sicherstellung durch die Fachfirma voll gesperrt und konnte nach rund 30 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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