POL-WAF: Telgte. Gegen schwarzen Opel Insignia gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 14.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr gegen einen schwarzen Opel Insignia, der auf dem Parkplatz im Waldweg in Telgte stand. Dabei entstand am vorderen Kotflügel der Fahrerseite ein Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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