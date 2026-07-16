POL-WAF: Ennigerloh. Gegen blauen VW Tiguan gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 14.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr gegen einen blauen VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh stand. Der Verursacher flüchtete, obwohl er das Auto an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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