POL-WAF: Ennigerloh. Gegen blauen VW Tiguan gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.07.2026 wurde gegen 03:00 Uhr in Ahlen am Föhrenweg vor einem Kiosk ein Zigarettenautomat gesprengt. Von Anwohnern, die durch den Knall aufmerksam wurden, konnten zwei Personen beobachtet werden, die nach der Tat mit einem Motorroller über den Platanenweg in Richtung der Straße Zum Richterbach flüchteten. Wer kann Angaben zu den Personen und/oder der Tat machen? Hinweise nimmt die ...

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