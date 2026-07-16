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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Gegen blauen VW Tiguan gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.7.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr gegen einen blauen VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh stand. Der Verursacher flüchtete, obwohl er das Auto an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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