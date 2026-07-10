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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss, mit gestohlenem Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026) um 19.30 Uhr überprüften Polizisten auf einem Parkplatz an der Heidestraße in Sassenberg einem Pkw. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt drei Personen. Ein 19-Jähriger und eine 21-Jährige aus Sassenberg und ein 25-Jähriger aus Ibbenbüren.

Bei dem Fahrer handelte es sich um den 19-Jährigen. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen den Ibbenbürener bestand ein Haftbefehl.

Das Auto und die daran befindlichen Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet.

Bei dem Sassenberger wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Auto wurde durch ein Unternehmen sichergestellt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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