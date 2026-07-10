POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (09.07.2026) um 20.55 Uhr kam es in Warendorf an der Freckenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Freckenhorster Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung August-Wessing-Damm. An der Ecke einer Buchhandlung, an der Straße Am Stadtgraben, kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-Jährigen aus Warendorf und seinem E-Scooter. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell