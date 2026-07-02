PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der L 87, Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Infolge des Unfalls ist die L 87 voll gesperrt. Zudem ist die Ausfahrt Rheinbrohl, B 42 Koblenz in Richtung Linz, sowie die Auffahrt auf die B 42, von der L 87, aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommend gesperrt. Das DRK und die Polizei Linz sind vor Ort.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Am Konvikt 1,
53545 Linz/Rhein

Telefon: 02644/943-0
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

Thorsten Hähn, EPHK

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 11:49

    POL-PDNR: Presse-Erstmeldung / Wohnhausbrand

    Bruchertseifen (ots) - Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 11.28 Uhr, wurde die PI Altenkirchen über einen Wohnhausbrand in Bruchertseifen, Koblenzer Straße, informiert. Die Meldung konnte vor Ort bestätigt werden. Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es können noch keine weiteren Angaben, insbesondere zu Personenschäden, gemacht werden. Daher wird gebeten, von Presseanfragen ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 08:30

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinwirkung

    Wölmersen (ots) - Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 15 im Bereich Wölmersen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die K 15, aus Richtung Oberirsen kommend, in Fahrtrichtung Wölmersen. Hierbei geriet er teilweise auf den Gegenfahrstreifen, sodass eine entgegenkommende ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:32

    POL-PDNR: Diebstahl eines Rollers in Rengsdorf

    Rengsdorf (ots) - Im Zeitraum vom 27.06.26, 01:00 Uhr bis 30.06.26, 16:23 Uhr kam es in Rengsdorf, Pfarrer-Knappmann-Straße, zu einem Diebstahl. Aus einer Hofeinfahrt wurde von bislang unbekannten Tätern ein Motorroller der Marke Aprilia in den Farben schwarz, grau und gelb entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren