Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der L 87, Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Infolge des Unfalls ist die L 87 voll gesperrt. Zudem ist die Ausfahrt Rheinbrohl, B 42 Koblenz in Richtung Linz, sowie die Auffahrt auf die B 42, von der L 87, aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommend gesperrt. Das DRK und die Polizei Linz sind vor Ort.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

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