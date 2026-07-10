Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooter Fahrerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026) um 13.45 Uhr kam es in Beckum im Kreisverkehr Hammer Straße / Prozessionsweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem E-Scooter den dortigen Kreisverkehr. Eine 19-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Pkw die Hammer Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1.100 Euro geschätzt.

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