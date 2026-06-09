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Polizei Warendorf

POL-WAF: Unna/Sendenhorst - Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub

Warendorf (ots)

Am Dienstagabend (11.11.2025), gegen 21:40 Uhr, fuhr ein hellgrauer VW Golf VII, besetzt mit vier männlichen Tatverdächtigen, auf ein Tankstellengelände in Unna. Ein unmaskierter Tatverdächtiger betankte das Fahrzeug und wurde hierbei videografiert.

Die drei maskierten Mittäter raubten aus dem Verkaufsraum, nachdem der Mitarbeiter mit einem Elektroschocker bedroht wurde, Zigaretten.

Die am PKW angebrachten Kennzeichen wurden zuvor im Zeitraum vom 07.11.2025, 16:30 Uhr, bis zum 09.11.2025, 20:25 Uhr, von einem Firmenfahrzeug in Sendenhorst entwendet.

Am 09.11.2025, gegen 20:32 Uhr, befand sich das entwendete Kennzeichen an einem PKW VW Golf. An einer Tankstelle in Sendenhorst wurde ein Tankbetrug begangen.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder des tatverdächtigen Mannes von der Tankstelle in Unna.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/202171

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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