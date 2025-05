Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Zug

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.5.2025 kam es gegen 21.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug in Höhe Neuwarendorf. Ein 56-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Auto die B 64 zwischen Warendorf und Telgte in Richtung Warendorf. Als er in Höhe Neuwarendorf nach rechts in eine Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Bahn. Der 33-jährige Zugführer aus Bielefeld hatte noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte den Verkehrsunfall jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto des Warendorfers wurde am Heck getroffen und beschädigt. Nach aktuellem Stand wurden weder der 56-Jährige noch der Bielefelder oder Fahrgäste verletzt. Das Auto des Warendorfers wurde abgeschleppt. Der Zug konnte nach erfolgter Verkehrsunfallaufnahme weiterfahren. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 2.100 Euro geschätzt. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

