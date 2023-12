Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf - Telgte. Größerer Polizeieinsatz an Schule. Ergänzung zu den Pressemitteilungen von 12.13 Uhr und 13.50 Uhr

Warendorf (ots)

Zahlreiche Kräfte der Kreispolizeibehörde Warendorf sind am Mittwoch (13.12.2023) zu einem Einsatz an das Schulzentrum August-Winkhaus-Straße in Telgte gerufen worden: Es sei ein verdächtiger Mann mit einer Waffe in der Nähe der Schule gesehen worden.

Umgehend wurden umfangreichste polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeiter wurden angehalten zunächst in den Klassenräumen oder der Sporthalle zu bleiben. Polizisten durchsuchten nicht nur jeden einzelnen Raum sondern auch die Umgebung.

Hinweise auf eine verdächtige Person mit einer Schusswaffe haben sich nicht ergeben. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort sind abgeschlossen, Hinweise auf Gefahr liegen keine vor.

Auch Rettungsdienst und Feuerwehr sowie die Stadt Telgte waren unter anderem in den Einsatz eingebunden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell