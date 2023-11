Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Kreis Warendorf. Tolle Gespräche beim Coffee with a Cop - auch mit dem Innenminister

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Samstag, 4.11.2023 gab es während der Veranstaltung "Coffee with a Cop" tolle Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in Ahlen. Polizistinnen und Polizisten sowie der Innenminister Herbert Reul und Landrat Dr. Olaf Gericke stellten sich den Fragen der zufällig vorbeischlendernden, aber auch der gezielt kommenden Bevölkerung. Bei einem Heißgetränk ließ es sich angenehm plaudern und austauschen. "Das Format "Coffee with a Cop" soll Berührungsängste zur Polizei abbauen und ist ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger", so der Behördenleiter Dr. Olaf Gericke. "Des Weiteren werben wir für mehr Respekt für unsere Einsatzkräfte, einschließlich Rettungsdienst und Feuerwehr, die für die Sicherheit der Menschen hier im Kreis sorgen".

Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr fand das Format auf dem Marienplatz in Ahlen statt und wurde sehr gut angenommen. Zur Mittagszeit ließ es sich der Innenminister Herbert Reul und oberster Polizeichef nicht nehmen, ebenfalls vor Ort zu sein und den direkten persönlichen Kontakt zu suchen. Einziger Wermutstropfen war der am frühen Nachmittag einsetzende Regen, der zwar die sehr gute Stimmung am historischen Kaffeewagen nicht trübte, allerdings wurde damit der Zulauf merkbar geringer.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell