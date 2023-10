Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Brand einer leerstehenden Gaststätte - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am 20.10.2023, gegen Mitternacht brach ein Brand in einer leerstehenden Gaststätte auf der Hauptstraße in Ostbevern aus. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell