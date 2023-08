Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zahlreiche Kennzeichen gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 4.8.2023 stahlen unbekannte Personen in Beckum von mindestens 14 Autos jeweils das hintere Kennzeichen. Einen Teil der Kennzeichenfragmengte fanden Anwohner auf der Pflaumenallee. Offensichtlich hatten es die Täter auf die aufgebrachten Plaketten abgesehen. Die angegangenen Pkw standen auf den Straßen: Lindauer Straße, Eichengrund, Fontanestraße, Alter Hammweg und Wagenfeldstraße. Wer hat in der Nacht in den Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Kennzeichendiebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

