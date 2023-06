Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.6.2023, 8.40 Uhr wurde ein Pedelecfahrer bei einem Unfall auf der Graf-Galen-Straße in Neubeckum leicht verletzt. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die die Straße Sunderkamp und bog auf die Graf-Galen-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen. Dieser befuhr die Graf-Galen-Straße in Richtung Ennigerloh. Der Neubeckumer wurde von dem Pkw des Beckumers aufgeladen und stürzte anschließend. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 1.600 Euro geschätzt.

