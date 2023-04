Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg, Motorradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22. April 2023, gegen 15:15 Uhr verletzte sich ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall bei Sassenberg schwer. Der Mann folgte einem befreundeten Motorradfahrer und befuhr die K 18 von Warendorf kommend in Fahrtrichtung Sassenberg. Beide Männer durchfuhren mit ihren Motorrädern hintereinander eine Linkskurve. Dabei kam der 44-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen kollidierte er mit einem Leitpfosten und stürzte in den angrenzenden Graben. Auf Grund der schweren Verletzungen wurden ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber (RTH) eingesetzt. Der Verletzte wurde mit dem RTH in eine Klinik geflogen. Für die Unterstützung der Unfallaufnahme forderte die Polizei Warendorf ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Polizei Steinfurt an. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und durch die Polizei sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

