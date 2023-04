Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern, hilfebedürftigen Mann mit Hubschrauber gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23. April 2023, gegen 02:30 Uhr, trafen die Insassen eines Pkw zwischen Ostbevern und Brock auf einen hilfebedürftigen Mann. Der offensichtlich stark alkoholisierte Fußgänger war nach eigenen Angaben Teilnehmer einer Feier gewesen und nun auf dem Weg nach Handorf. Der Mann war bereits in einen Graben gefallen. In dem voll besetzten Fahrzeug fand er aber keinen Platz mehr. So suchte der hilfsbereite Fahrer die nächstgelegene Hofstelle auf, um dorthin ein Taxi zu rufen. Als er danach zu der Örtlichkeit zurückkehrte, an der man den Mann angetroffen hatte, war dieser nicht mehr aufzufinden. Auch die daraufhin alarmierten Kräfte der Polizei trafen den Mann trotz intensiver Suche auf den umliegenden Wegen nicht mehr an. Da nicht auszuschließen war, dass er sich auf Grund eines erneuten Sturzes in einen Graben in einer Notlage befand, wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Jedoch blieb auch die Suche aus der Luft in diesem Fall erfolglos.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell