POL-WAF: Warendorf- Milte, Container und Holzlager brannten

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 23. April 2023, gegen 00:30 Uhr kollidierte ein Zug der Eurobahn bei Telgte mit einem Elektro- Leichtkraftfahrzeug. Eine 52-jährige Telgterin hatte mit dem Fahrzeug einen Wirtschaftsweg befahren, der südlich der B64 in Höhe eines Campingplatzes parallel zum Bahngleis verläuft. In einer Rechtskurve geriet sie an einem unbeschrankten Bahnübergang in das Gleisbett. Es gelang ihr nicht, das ...

