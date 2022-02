Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Alkoholeinfluss Auto auf Straße abgestellt

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Montagmorgen (14.02.2022, 08.47 Uhr) ein mittig auf der Straße abgestelltes Auto und einen stark schwankend gehenden Mann in Beckum gemeldet.

Als die Polizisten an der beschriebenen Stelle an der Oelde Straße ankamen, hatten Zeugen das Auto bereits von der Straße an den Straßenrand umgesetzt. Der beschriebene Mann war kurz vorher zu Fuß in Richtung Daimlerring gegangen. Beamte trafen den 35-jährigen Beckumer wenig später in der Nähe an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Führerschein sichergestellt, Blutproben entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell