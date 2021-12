Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alleinunfall auf Krad

Warendorf (ots)

Er ist mit seinem Krad am Mittwoch (01.12.2021, 10.35 Uhr) in einen Straßengraben in Warendorf gefahren - deswegen brachten Rettungskräfte einen 31-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Warendorfer war mit seinem Roller auf der B 475 von Westkirchen Richtung Warendorf unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Hier konnte er seinen Roller selbstständig herausschieben, verletzte sich aber leicht.

Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

