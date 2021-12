Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Baucontainer aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen Mittwochmorgen (01.12.2021, 00.53, Uhr) in einen Baucontainer an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell