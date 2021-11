Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (30.11.2021) das Auto eines 29-jährigen Warendorfers in Warendorf angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der 29-Jährige hatte seinen weißen Audi A4 gegen 08.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes am August-Wessing-Damm abgestellt. Als er gegen 09.20 Uhr zum Auto zurück kam, bemerkte er Beschädigungen hinten links.

Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell