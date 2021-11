Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Reifen an mehreren Autos zerstochen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen sind an mehreren Autos in Oelde Reifen zerstochen worden.

Zwischen Freitag (26.11.2021, 18.30 Uhr) und Montag (29.11.2021, 07.15 Uhr) wurde beispielsweise der hintere rechte Reifen eines schwarzen Skoda Octavia zerstochen. Das Auto stand an der Friedrich-Ebert-Straße.

Zwischen Freitag (26.11.2021, 20.30 Uhr) und Sonntag (28.11.2021, 12.30 Uhr) wurde der vordere linke Autoreifen eines Jeep Santanas zerstochen. Dieser stand an der Straße Zur Polterkuhle/Bismarckstraße.

Zwischen Samstag (27.11.2021, 20.30 Uhr) und Sonntag (28.11.2021, 09.00 Uhr) ist der Reifen eines VW Polo zerstochen worden. Dieser war auf einer Stellfläche an der Brahmsstraße abgestellt.

Wer hat die Täter oder verdächtige Personen in der Nähe oder währenddessen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell