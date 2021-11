Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Frontalzusammenstoß in Kurvenbereich

Warendorf (ots)

Ein 56-jähriger Münsteraner war am Montag (29.11.2021, 11.45 Uhr) in seinem Auto auf der Herzfelder Straße (L 808) Richtung Beckum unterwegs. In Höhe einer Kurve kam ihm ein 22-jähriger Bochumer in seinem Auto entgegen. In der Kurve stießen die Autos der beiden frontal zusammen. Der 22-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

