Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Cuxhaven ist am Mittwochmorgen (01.12.2021, 01.59 Uhr) alkoholisiert in seinem Auto in Oelde unterwegs gewesen.

Der Mann fuhr durch den Kreisverkehr an der Straße Zur Axt Richtung Rhedaer Straße und stieß hier mit dem Bordstein zusammen, sodass der Reifen beschädigt wurde. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, blieb er mit dem Auto halb auf einem Gehweg stehen.

Polizisten fiel das Auto an der Straße Zur Axt auf. Als sie den Fahrer kontrollierten stellten sie starke körperliche Auffälligkeiten fest, die darauf hindeuteten, dass der 24-Jährige Alkohol getrunken hat. Außerdem nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Außerdem fanden die Beamten in dem Auto eine größere Menge Cannabis.

Polizisten brachten den Cuxhavener zur Entnahme eine Blutprobe in ein Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell