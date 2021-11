Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Jugendlicher Radfahrer mit Pkw zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (30.11.2021, 07.58 Uhr) ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer in Everswinkel schwer verletzt worden.

Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf dem in Richtung Everswinkel linksseitig verlaufenden Radweg der Alverskirchener Straße Richtung Everswinkel. Ein 88-jähriger Everswinkler fuhr in seinem Auto auf der Alverskirchener Straße in Richtung Alverskirchen. Als er nach rechts in die Zufahrt eines Discounters abbog, stieß er mit dem 14-Jährigen aus Alverskirchen zusammen. Der Radfahrer stürzte.

Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell