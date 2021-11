Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerorde. Reh ausgewichen - Fahrt endet im Straßengraben

Warendorf (ots)

Die Autofahrt einer 30-jährigen Drensteinfurterin hat am Mittwoch (24.11.2021, 18.55 Uhr) in einem Straßengraben in Rinkerode geendet.

Die Frau war zusammen mit einem 38-jährigen Beifahrer auf der B 54 Richtung Münster unterwegs. Um einem plötzlich auf die Straße springenden Reh auszuweichen, lenkte sie nach links, kam von der Straße ab und fuhr in einen Straßengraben.

Rettungskräfte brachten die 30-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

