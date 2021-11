Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Grauer Opel Astra gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (02.11.2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr) an der Velsener Straße in Warendorf-Einen einen grauen Opel Astra gestohlen. Das Kennzeichen lautet: WAF-BF380.

Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell