Polizei Köln

POL-K: 211102-1-K Zeugensuche nach Diebstahl von zwei Porsche 911

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Porsche aus den Stadtteilen Lindenthal und Müngersdorf sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Einen grauen 911 Turbo mit dem Kennzeichen K-HW 6903 entwendeten Unbekannte in Lindenthal auf der Virchowstraße zwischen der Mommsenstraße und der Robert-Blum-Straße in der Nacht zu Samstag (29./30. Oktober). Der Sportwagen stand am Fahrbahnrand. Der Eigentümer eines roten 911er Targa mit dem Kennzeichen K-MV 255 bemerkte den Diebstahl seines Autos aus einer privaten Tiefgarage in der Belvederestraße in Müngersdorf am Sonntagvormittag (31. Oktober). Dort abgestellt hatte er sein Fahrzeug am 9. Oktober. Hinweise zum Tatablauf oder dem Verbleib der hochwertigen Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (wi/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell