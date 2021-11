Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedecelfahrer verletzt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag (02.11.2021, 05.20 Uhr) ein 48-jähriger Pedelecfahrer in Warendorf.

Der Warendorfer fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße Waterstroate in Richtung Warendorf, als ihn ein Fahrzeug/Lieferwagen überholte. Das Fahrzeug touchierte den Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich. Der beteiligte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und die Polizei zu informieren.

Vermutlich könnte es sich um einen dunklen Lieferwagen mit B-Kennung gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell