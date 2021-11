Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (01.11.2021) in ein Haus an der Heinrich-Sommer-Straße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen 17.45 Uhr und 22.00 Uhr verschafften sie Zugang zu der Wohnung und durchwühlten einige Schränke. Anschließend flüchteten sie mit Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell