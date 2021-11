Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zu schnell und alkoholisiert am Steuer

Warendorf (ots)

Weil ein 69-jähriger Billerbecker in Telgte am Kiebitzpohl zu schnell unterwegs war, haben ihn Polizisten am Dienstagmorgen (02.11.2021, 01.50 Uhr) aufgefordert anzuhalten.

Während der Aufnahme der Personalien stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell