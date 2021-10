Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (10.10.201, 16.00 Uhr) und Montagabend (11.10.2021, 20.10 Uhr) beschädigten Unbekannte eine Holzbalustrade und entzündeten Teile der Holzelemente auf dem Gelände der Pfarrgemeinde am Burgplatz in Stromberg. Des Weiteren rissen der oder die Täter Bänke aus den Befestigungseinrichtungen. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

